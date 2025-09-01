Кыргыз актерлору Петрозаводскидеги «Театрдын күзү» фестивалына катышат

10-сентябрдан 19-сентябрга чейин Петрозаводск шаарында (Россия, Карелия) орус тилдүү театрлардын масштабдуу форуму өтөт. Бул тууралуу Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынан билдиришти.
«Театрдын күзү» фестивалынын темасы — «Классиканы ойноо». Пьесага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Россиянын топторунун спектаклдери кирет.
15-сентябрда Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театрынын актерлору режиссер Вячеслав Виттих койгон «Вый» мистикалык спектаклинин премьерасын тартуулашат.
Ал эми 16-сентябрда Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында Кайрат Иманалиевдин драмасынын негизинде коюлган «Үмүт» спектакли тартууланат.