Руслан Ставриди М. Жангазиев атындагы куурчак театрынын директору болду

Муса Жангазиев атындагы куурчак театрынын директору болуп Руслан Ставриди дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.
Ал 1963-жылы 8-декабрында Фрунзе шаарында жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти аяктагандандан кийин 1981—1982-жылдары Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Театралдык студиясында билим алып, 1982-84-жылдары Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн.
Эмгек жолун 1984-жылы Фрунзе шаарындагы Республикалык куурчак театрында актёр болуп баштаган.
1993-1997-жж. «Nina» кичи ишканасынын директору;
1997-2004-жж. «Аверс» фирмасынын директордун орун басары;
2004-2008-жж. ОсОО «Кастелла», «Dirol» — Сabiry аймактык менеджери;
2009-2023-жылдан баштап М. Жангазиев атындагы Кыргыз Мамлекеттик куурчак театрынын 1-категориядагы техникалык тейлөөчү кызматкери;
2023-жылдан бери М. Жангазиев атындагы Кыргыз Мамлекеттик куурчак театрынын директордун орун басары кызмат ордунда эмгектенип келген.