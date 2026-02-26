12:51
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Кыргызча

Ысык-Көлдө бир аял өзүн өрттөп каза болду. Окуянын чоо-жайы

Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунда 41жаштагы аял өзүн өрттөп, алган жаракаттарынан улам ооруканада каза болду. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, 25-февралда милицияга Ак-Суу айылынын 2009-жылы туулган тургуну (16 жашта) кош бойлуу экени тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталып, өспүрүм кыз суракка алынган.

Кызды суракка алуу учурунда анын апасы — 1985-жылы туулган М.А. — психологиялык абалына байланыштуу мыйзамдуу өкүл катары катышуудан баш тарткан. Мындан улам сурак Ак-Суу райондук Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын кызматкеринин катышуусунда катышуусунда өткөн.

Ошол эле күнү саат 21:00 чамасында М.А. үйүнөн чыгып кетип, өзүнө бензин куюп өрттөгөн. Ал Ысык-Көл облустук ооруканасына жеткирилгени менен алган жаракаттарынан улам көз жумган.

Учурда соттук-медициналык экспертиза дайындалып, Ак-Суу РИИБ тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363659/
Кароо: 100
Басууга
Теги
«Теплые Ключи» эс алуу жайындагы кырсык: Унаа аскадан кулап, үч адам каза болду
«Кашка-Кулак» лыжа базасында бир кыз капчыгайга кулап, реанимацияга жаткырылды
Бакай-Ата конушунда эки бала сууга чөгүп, каза болду
Мальтада каза болгон кыргызстандык боюнча ТИМ билдирүү таратты
Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Бишкекте каналга агып кеткендердин дагы биринин сөөгү табылды
Чоң Чүй каналга агып кеткендерди издөөгө 150 адам чыкты
Чоң Чүй каналындагы кырсык: Үч кишинин өлүмү тастыкталды
Нарында көпүрө урап, жүк ташуучу унаанын кулаган учуру видеого түшүп калган
Нарын районунда көпүрө сынып, жүк ташуучу унаа дарыяга кулады
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
26-февраль, бейшемби
12:35
Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында жаштар кеңеши түзүлдү Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында жаштар кеңеши түзү...
12:05
Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугуна эң пайдалуу 5 азык аталды
11:43
Ысык-Көлдө бир аял өзүн өрттөп каза болду. Окуянын чоо-жайы
11:35
Баш байге 100 миң сом: Улуттук жазуучулар союзу ыр сынак жарыяланды
11:19
Президент Эрлист Акунбеков жана Дамирбек Осмоновду министрлик кызматка дайындады