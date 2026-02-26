Ысык-Көлдө бир аял өзүн өрттөп каза болду. Окуянын чоо-жайы

Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунда 41жаштагы аял өзүн өрттөп, алган жаракаттарынан улам ооруканада каза болду. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, 25-февралда милицияга Ак-Суу айылынын 2009-жылы туулган тургуну (16 жашта) кош бойлуу экени тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталып, өспүрүм кыз суракка алынган.
Кызды суракка алуу учурунда анын апасы — 1985-жылы туулган М.А. — психологиялык абалына байланыштуу мыйзамдуу өкүл катары катышуудан баш тарткан. Мындан улам сурак Ак-Суу райондук Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын кызматкеринин катышуусунда катышуусунда өткөн.
Ошол эле күнү саат 21:00 чамасында М.А. үйүнөн чыгып кетип, өзүнө бензин куюп өрттөгөн. Ал Ысык-Көл облустук ооруканасына жеткирилгени менен алган жаракаттарынан улам көз жумган.
Учурда соттук-медициналык экспертиза дайындалып, Ак-Суу РИИБ тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүүдө.