Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду

48 жаштагы кыргызстандык аял Мальтанын Сент-Джордж булуңунда кырсыктан каза болгон. Бул тууралуу Times of Malta басылмасы жазды.
Окуя жекшемби күнү саат 12:40 чамасында болгон. Аял деңизде 23 жаштагы кыргызстандык кыз менен бирге болгон. Экөө тең сүзүп жүрүп, кайыкта калып калышкан.
Бир нече күбөлөр аялдарды суудан чыгарууга жардам берип, тез жардам кызматы келгенге чейин биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн. Кийинчерээк окуя болгон жерге тез жардам кызматкерлери жана жарандык коргоо кызматкерлери келип, жабырлануучуларды ооруканага жеткиришкен.
Медициналык аракеттерге карабастан, 48 жаштагы аял каза болгон. 23 жаштагы жабырлануучунун абалы туруктуу.
Тергөө иштери жүрүп жатат.