11:55
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду

48 жаштагы кыргызстандык аял Мальтанын Сент-Джордж булуңунда кырсыктан каза болгон. Бул тууралуу Times of Malta басылмасы жазды.

Окуя жекшемби күнү саат 12:40 чамасында болгон. Аял деңизде 23 жаштагы кыргызстандык кыз менен бирге болгон. Экөө тең сүзүп жүрүп, кайыкта калып калышкан.

Бир нече күбөлөр аялдарды суудан чыгарууга жардам берип, тез жардам кызматы келгенге чейин биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн. Кийинчерээк окуя болгон жерге тез жардам кызматкерлери жана жарандык коргоо кызматкерлери келип, жабырлануучуларды ооруканага жеткиришкен.

Медициналык аракеттерге карабастан, 48 жаштагы аял каза болгон. 23 жаштагы жабырлануучунун абалы туруктуу.

Тергөө иштери жүрүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357469/
Кароо: 112
Басууга
Теги
Бишкекте каналга агып кеткендердин дагы биринин сөөгү табылды
Чоң Чүй каналга агып кеткендерди издөөгө 150 адам чыкты
Чоң Чүй каналындагы кырсык: Үч кишинин өлүмү тастыкталды
Нарында көпүрө урап, жүк ташуучу унаанын кулаган учуру видеого түшүп калган
Нарын районунда көпүрө сынып, жүк ташуучу унаа дарыяга кулады
Бали жээгинде паром чөгүп кетти: Элүүгө жакын адамдар дайынсыз болууда
Индияда куралчан адамдар туристтерге ок чыгарып, 25тен ашык адам каза болду
Дмитриевка айылында Чоң Чүй каналына агып кеткен баланын сөөгү табылды
Панфилов парктагы кыздын кулашы. Аттракциондун оператору кармалды
Ысык-Көлдөгү жайлоодо чагылган түшүп, 60 баш кой өлдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды
Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон? Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон?
Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет
12-январь, дүйшөмбү
11:35
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык майрамдан кийин боорду кантип тазалоо керек? Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык майрамдан кийин боорду кант...
11:32
Бишкекте миңден ашык үй-бүлө «Мурас» турак жай комплексинен батир алышты
11:06
Соңку суткада өлкө аймагында 19 өрт кырсыгы катталды
10:40
Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
10:29
Yasar Dogu −2026: Дагы бир кыргызстандык Залкарбек Табалдиев алтын медаль утту