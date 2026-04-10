Терезеден кулаган кырсык. Жаракат алган 4 жашар кыз эсине келди

Бишкек шаарындагы Жал кичи районунда көп кабаттуу үйдүн 6-кабатынан кулаган 4 жашар кыз эсине келди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, учурда кыздын абалы туруктуу, дарылоо жана байкоо жүргүзүү адистердин көзөмөлүндө уланууда.

Эске салсак, 4-апрелде саат 17:10до Жал кичи районунда аял эки кызы менен 6-кабаттан кулаган. Алган жаракаттарынан улам 1999-жылы туулган келин окуя болгон жерде, бир кызы ооруканада каза тапкан. Ал эми 2022-жылы туулган экинчи кызы оор абалда Бишкек шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн.

Буга байланыштуу тергөө иштери башталып, кылмыш иши козголгон.

6-апрелде Ленин райондук сотунун чечими менен келиндин жолдошу 4-июнга чейин камакка алынган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/369826/
Ысык-Көлдө бир аял өзүн өрттөп каза болду. Окуянын чоо-жайы
«Теплые Ключи» эс алуу жайындагы кырсык: Унаа аскадан кулап, үч адам каза болду
«Кашка-Кулак» лыжа базасында бир кыз капчыгайга кулап, реанимацияга жаткырылды
Бакай-Ата конушунда эки бала сууга чөгүп, каза болду
Мальтада каза болгон кыргызстандык боюнча ТИМ билдирүү таратты
Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Бишкекте каналга агып кеткендердин дагы биринин сөөгү табылды
Чоң Чүй каналга агып кеткендерди издөөгө 150 адам чыкты
Чоң Чүй каналындагы кырсык: Үч кишинин өлүмү тастыкталды
Нарында көпүрө урап, жүк ташуучу унаанын кулаган учуру видеого түшүп калган
10-апрель, жума
12:35
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
12:10
Пайдалуу кеңеш: Ишиңизде ийгиликке жетүүнүн 5 сыры
11:51
Бишкектеги жол өтмөгү: Жолду ачуу үчүн 64 курулуш бузулууда
11:36
Терезеден кулаган кырсык. Жаракат алган 4 жашар кыз эсине келди
11:12
Бишкекте рейд: Үч саатта туура эмес токтотулган 37 унаа эвакуацияланды