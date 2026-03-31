Китеп күнү: Бишкекте окуу декадасы өтөт

Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү департаменти 10-апрелинден 20-апрелге чейин борбор калаада Окуу декадасын жарыялайт.

Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара эл аралык Китеп күнүнө карата уюштурулууда.

Демилгенин алкагында шаардагы бардык мектептерде жана бала бакчаларда балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырууга багытталган маданий-агартуу иш-чаралары өтөт.

Программада:

  • Адабий сааттар жана китеп көргөзмөлөрү;
  • Белгилүү жазуучулар менен жолугушуулар;
  • Көркөм окуу сынактары жана «Бирге окуйбуз» акциялары;
  • Интерактивдүү сабактар жана тематикалык викториналар.

Иш-чаранын максаты — өсүп келе жаткан муундун окурмандык маданиятын калыптандыруу, дүйнө таанымын кеңейтүү жана көркөм адабиятка болгон сүйүүсүн ойготуу.

Билим берүү департаменти окуучуларды, мугалимдерди жана ата-энелерди бул агартуу демилгесине активдүү катышууга чакырат.
Мектептерде окуу китептеринин жеткиликтүүлүгү 84,8 пайызга жетти
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү: Китеп тууралуу ойлор
Бүгүн Бишкекте эл аралык китеп фестивалы өтөт
47 миң кыргызстандык Россиянын кара тизмесинен чыгартылды
Мектеп окуучусу президенттин колунан белекке китеп алды
Олимп оюндарына катышкан кыргыз спортчуларына арналган китеп чыкты
Садыр Жапаров «Саясатка аралашкан 10 жыл» китебинин уландысын жазат
«Боюнчабы?», же «бокшча». «Адеп» китебиндеги каталар
Жаңы окуу жылы. Китептердин ижара акысынан 43 миллион сом чогултуу пландалууда
АКШ Кыргызстандын мектептерине белек катары 1,2 миллион китеп берет
Китеп күнү: Бишкекте окуу декадасы өтөт
