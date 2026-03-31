Китеп күнү: Бишкекте окуу декадасы өтөт

Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү департаменти 10-апрелинден 20-апрелге чейин борбор калаада Окуу декадасын жарыялайт.
Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара эл аралык Китеп күнүнө карата уюштурулууда.
Демилгенин алкагында шаардагы бардык мектептерде жана бала бакчаларда балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырууга багытталган маданий-агартуу иш-чаралары өтөт.
Программада:
- Адабий сааттар жана китеп көргөзмөлөрү;
- Белгилүү жазуучулар менен жолугушуулар;
- Көркөм окуу сынактары жана «Бирге окуйбуз» акциялары;
- Интерактивдүү сабактар жана тематикалык викториналар.
Иш-чаранын максаты — өсүп келе жаткан муундун окурмандык маданиятын калыптандыруу, дүйнө таанымын кеңейтүү жана көркөм адабиятка болгон сүйүүсүн ойготуу.
Билим берүү департаменти окуучуларды, мугалимдерди жана ата-энелерди бул агартуу демилгесине активдүү катышууга чакырат.