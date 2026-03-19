Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт

Бүгүн, 19-мартта саат 10:00дөн 18:00гө чейин турак жай имараттарына, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдирди.
Өчүрүү аймагы:
- темир жол тилкеси- М. Фрунзе көчөсү-Аламүдүн суусу- Панфилов көчөсү;
- темир жол тилкеси- Матросов көчөсү- Горький көчөсү- Гвардейский туюк көчөсү — Бектенов көчөсү- Скрябин көчөсү — Мавлянов көчөсү — 7-апрель көчөсү.
Суу берүүнү токтотуу «Көк-Жар» суу топтомосунда оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу болууда.
«Бишкексууканал» ишканасы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.