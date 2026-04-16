ЖК төрагасы Астана көчөлөрдүн бирине Жусуп Абдрахмановдун атын коюуну сунуштады

Астанадагы көчөлөрдүн бирине Жусуп Абдрахмановдун ысымын ыйгаруу сунушталды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Стамбул шаарында Казакстандын парламентинин Мажилисинин төрагасы Ерлан Кошанов менен жолугушканда айтты.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар ошондой эле кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүү, саясий, экономикалык жана гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү жана парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо маселелерин талкуулашты.
Мындан тышкары эл аралык маселелер боюнча өнөктөштүктү жана кызматташууну андан ары тереңдетүүгө кызыкдар экенин тастыкташты.