Кыргызстандык спортчулар Кытайдагы VI Азия пляж оюндарына жөнөп кетишти

22-30-апрель күндөрү Кытайдын Санья шаарында өтүүчү VI Азия пляждык оюндарына катышуучу спортсмендерди узатуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, мелдешке 45 өлкөнүн спортчулары катышат. Программага 14 спорт түрү кирет. Оюндарда Кыргызстандык кырк спортчу күч сынашат.

Иш-чарада Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу дене- тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Улан Кыдырбаев спортсмендерге мамлекеттик тууну салтанаттуу түрдө тапшырып, аларга чоң ишеним артылганын белгиледи. Ошондой эле, алдыдагы мелдештерде мекендин намысын татыктуу коргоп, жогорку жыйынтыктарды көрсөтүшүнө ишеним билдирди,

Белгилей кетсек, пляждык оюндарга бул жылы 45 өлкөнүн спортсмендери катышып, 14 оюндун түрү боюнча мелдештер өтөт. Кыргызстандын атынан жалпы 40 спортсмен катышат.
Азия кубогу (U 23). Финалдык турдун бардык катышуучулары аныкталды
Күрөш боюнча Азия чемпионаты. Орозобек Токтомамбетов күмүш медаль тагынды
Күрөш боюнча Азия чемпионаты. Кыргызстандык Раззак Бейшекеев күмүш медаль утту
Күрөш боюнча Азия чемпионаты. Балбан Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль утту
Бишкекте спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты өтөт
Азия чемпиону Улукбек Жолдошбековдин көзүнүн жаракаты оор эмес
Азия чемпионатынын мыкты голу тандалууда. Мирлан Мурзаевге добуш беребиз
Кыргызстандык окуучулар шахмат боюнча Азия чемпионатында 2 медаль утушту
Күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балбан финалга чыкты
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы &laquo;Кара-Мык&raquo; чек ара бекетине барды Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына арналган эл&nbsp;аралык театр фестивалы өтөт Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы өтөт
Быйыл он&nbsp;үч&nbsp;чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
15-апрель, шаршемби
16:13
Бишкекте катуу шамалда унаалардын үстүнө дарак кулады Бишкекте катуу шамалда унаалардын үстүнө дарак кулады
15:25
Кыргызстандык спортчулар Кытайдагы VI Азия пляж оюндарына жөнөп кетишти
15:05
Садыр Жапаров Ноокат районун өнүктүрүү планы менен таанышты
14:36
ЖК депутаты Ош менен Бишкектин ортосунда каттамдарды көбөйтүүнү суранды
14:09
Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилигинен кеткенин жарыялады