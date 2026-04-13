Азия чемпионаты: Бишкекте өткөн спорттук мелдештер жыйынтыкталды

Бишкек шаарында спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, мелдеш 6-апрелден 12-апрелге чейин «Жаштык» аренасында өттү. Континенттик биринчиликке Азиянын 31ден ашык өлкөсүнөн 350дөн ашык балбан катышып, күч сынашты.
Кыргызстандын курама командасы жалпы 12 медаль жеңди:
Грек-рим күрөшү боюнча: 4 алтын медаль жана командалык эсепте 2-орун;
Кыз-келиндер күрөшү боюнча: 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль, командалык эсепте 4-орун;
Эркин күрөш боюнча: 4 коло медаль жана командалык эсепте 5-орун камсыздалды.