13:42
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Кыргызча

Быйыл импортко байланыштуу 50 ветеринардык талаптардын бузулушу аныкталды

Быйыл, 2025-жылдын январь айынан сентябрга чейин Ветеринардык кызматтын, Мал чарбасын өнүктүрүү, жайыттар жана тоюттар боюнча чек ара ветеринардык көзөмөл өткөрүү пункттарында импорттук товарларды жана жаныбарларды алып кирүүгө байланыштуу 50 мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Бул тууралуу Суу жана айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бардык аныкталган фактылар боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп, товарларды чыгарылган өлкөлөргө кайтаруу актылары түзүлдү.

Жалпысынан көрсөтүлгөн мезгил ичинде товарлардын жана жаныбарлардын 130 партиясы кайтарылды.

Анын ичинде:

• Казакстанга кайтарылган 39 акт;

• Өзбекстанга 6 кайтаруу акт;

• Россияга 85 акт.

Кайтарылган продукциянын көлөмү:

• 209 жаныбар;

• 306 400 тоок жумурткасы;

• 77,2 тонна сүт азыктары;

• 145,2 тонна эт азыктары;

• 129,4 тонна тоют;

• 17786 литр кымыз.

Көрүлгөн чаралар Кыргызстанга ветеринардык жана эпизоотиялык талаптарга жооп бербеген азыктарды ташып келүүгө жол бербөөгө, ошондой эле коомдук биологиялык коопсуздукту камсыздоого жана жаныбарлардын саламаттыгын сактоого багытталган.

Ветеринардык кызмат чек ара бекеттеринде көзөмөлдү күчөтүүнү улантып, ветеринардык көзөмөл мыйзамдарынын бузулушун алдын алуу боюнча системалуу иш алып барууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347900/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Панфилов районунда 106 миллион сомдон ашык мыйзам бузуулар аныкталган
Бишкекте «Салам Баку» кафеси демонтаждалууда
Садыр Жапаров Жер кодексине кол койгон жок. Артка кайтарды
Бишкекте «Ожак кебап» кафеси бузулуп жатат
Садыр Жапаров «Конституциялык сот жөнүндө» талаштуу мыйзамга кол койду
«Жал» кичирайонунда «Батуми» кафеси бузулууда
Түркмөнстанда 122 жылдык көпүрө бузулат
АКШ Өзбекстандын Кыргызстан менен чек ара боюнча келишимин кубаттады
Латвия «Дождь» телеканалынын лицензиясын жокко чыгарды
Баткен облусунда 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аталышы өзгөртүлдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин 153-маршруту &laquo;Манас&raquo; аэропортуна түнкү каттамдарды ачты Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты
Бишкекте &laquo;Агротехэкспо-2025&raquo; көргөзмөсү жана &laquo;Алтын күз&raquo; жарманкеси ачылды Бишкекте «Агротехэкспо-2025» көргөзмөсү жана «Алтын күз» жарманкеси ачылды
Бишкектеги Аламүдүн базарында жаңы роторук унаа токтотуучу жай ачылды Бишкектеги Аламүдүн базарында жаңы роторук унаа токтотуучу жай ачылды
Чет элдик студенттер Кыргызстандан кетип жатышат: визалардын саны 4&nbsp;эсеге азайды Чет элдик студенттер Кыргызстандан кетип жатышат: визалардын саны 4 эсеге азайды
21-октябрь, шейшемби
13:26
Кыргызстанда балдардын 90 пайыздан ашыгы тиш чиришинен жабыркайт. Кыргызстанда балдардын 90 пайыздан ашыгы тиш чиришинен...
13:12
Ош облусунда алдамчылыкка шектелген жактоочу кармалды
12:57
Акыйкатчы кызматынын көзөмөлүнөн кийин № 2 аялдар абагында жашоо шарттар жакшырды
12:34
УТРКнын жетекчилиги алмашты: Уланбек Сатиев башкы директор болуп дайындалды
12:20
Быйыл импортко байланыштуу 50 ветеринардык талаптардын бузулушу аныкталды