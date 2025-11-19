12:55
2024-жылы Бишкекте 7000ден ашык объект буздурулган

2024-жылы Жерди пайдаланууну көзөмөлдөө департаменти Бишкекте 7075 объект демонтаждалган. Бул тууралуу мэрдин муниципалитеттин ошол мезгилдеги ишмердүүлүгү боюнча отчетунда айтылган.

Документке ылайык, 3500 жеңил имарат, 506 туруктуу курулуш жана 3000 жарнамалык курулуш бузулган. 16,8 миллион сомго 1700 отчет берилген.

Муниципалдык жерди иш жүзүндө колдонгондугу үчүн 72,7 миллион сомдук ижара акысы, ошондой эле 6,7 миллион сомдук дебитордук карыз өндүрүлгөн.

Мэрдин отчету кароо үчүн Бишкек шаардык кеңешине берилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351475/
Кароо: 62
