28-мартка карата аба ырайы

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, эртең, 28-мартта өлкө аймактарында күн ачык болот. Айрым чөлкөмдөрдө абанын табы 28 градуска чейин жылыйт.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +6... +11, күндүз +19... +24;
Талас жергесинде түнкүсүн +4... +9, күндүз +18... +23;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +8... +13, күндүз +23... +28;
Нарын аймагында түнкүсүн 0... −5, күндүз +11 .. +16;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −2... +3, күндүз +12... +17;
Бишкек шаарында түнкүсүн +7... +9, күндүз +22... +24 градус жылуу болот.