27-мартта күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 27-мартта түнкүсүн Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаай. Күндүз Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн 6...11, күндүз 21...26;
Таласта түнкүсүн 2...7, күндүз 18...23;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9...14, күндүз 22...27;
Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...+4, күндүз 11...16;
Нарында түнкүсүн −4...+1, күндүз 10...15.
Бишкекте түнкүсүн 6...8°, күндүз 24...26° жылуу болот.