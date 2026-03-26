27-мартта күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 27-мартта түнкүсүн Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаай. Күндүз Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 6...11, күндүз 21...26;

Таласта түнкүсүн 2...7, күндүз 18...23;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9...14, күндүз 22...27;

Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...+4, күндүз 11...16;

Нарында түнкүсүн −4...+1, күндүз 10...15.

Бишкекте түнкүсүн 6...8°, күндүз 24...26° жылуу болот.
26-мартка карата аба ырайы
25-мартка карата аба ырайы
24-мартка карата аба ырайы
Апта башында Бишкекте жамгыр жаашы күтүлүүдө. 23-25-мартка карата аба ырайы
20-мартка карата аба ырайы
19-мартка карата аба ырайы
18-мартка карата аба ырайы
17-мартта күтүлгөн аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 16-18-мартка карата аба ырайы
14-мартка карата аба ырайы
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
26-март, бейшемби
17:30
27-мартта күтүлгөн аба ырайы 27-мартта күтүлгөн аба ырайы
16:15
Адылбек Касымалиев Шымкентке ЕАЭБ жана санариптик форумга катышууга барды
15:48
Алыш күрөшү боюнча эл аралык турнирге 8 өлкөнүн балбандары катышууда
15:16
Сокулукта мыйзамсыз менчиктештирилген оорукана мамлекетке кайтарылды
14:30
Кыргызстандык мугалим «КМШнын мыкты мугалими» деп аталды