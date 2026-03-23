24-мартка карата аба ырайы

Эртең, 24-мартта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр, ал эми бийик тоолуу чөлкөмдөрдө кар жаайт. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматы билдирди.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +5... +10, күндүз +13... +18;
Талас жергесинде түнкүсүн +2... +7, күндүз +15... +20;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +6... +11, күндүз +18... +23;
Нарын аймагында түнкүсүн −3... +2, күндүз +5 .. +10;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1... +4, күндүз +8... +13;
Бишкек шаарында жамгыр жаайт. Абанын табы түнкүсүн +7... +9, күндүз +15... +17 градус жылуу болот.