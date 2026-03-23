18:34
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Кыргызча

24-мартка карата аба ырайы

Эртең, 24-мартта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр, ал эми бийик тоолуу чөлкөмдөрдө кар жаайт. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматы билдирди.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +5... +10, күндүз +13... +18;

Талас жергесинде түнкүсүн +2... +7, күндүз +15... +20;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +6... +11, күндүз +18... +23;

Нарын аймагында түнкүсүн −3... +2, күндүз +5 .. +10;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1... +4, күндүз +8... +13;

Бишкек шаарында жамгыр жаайт. Абанын табы түнкүсүн +7... +9, күндүз +15... +17 градус жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367090/
Кароо: 92
Басууга
Теги
Апта башында Бишкекте жамгыр жаашы күтүлүүдө. 23-25-мартка карата аба ырайы
20-мартка карата аба ырайы
19-мартка карата аба ырайы
18-мартка карата аба ырайы
17-мартта күтүлгөн аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 16-18-мартка карата аба ырайы
14-мартка карата аба ырайы
13-мартка карата аба ырайы
12-мартка карата аба ырайы
11-мартка карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт 24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Ош&nbsp;шаарында 75&nbsp;мечитте Орозо айт намазы окулду Ош шаарында 75 мечитте Орозо айт намазы окулду
23-март, дүйшөмбү
17:33
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
16:22
Бишкекте «Манас» маданий борбору курула баштады
15:42
Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
15:19
УКМКнын Маалыматтык коопсуздук борборунун жаңы имараты ачылды
15:07
Махабат Тажибек кызынын соту 7-апрелде уланат