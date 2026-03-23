Апта башында Бишкекте жамгыр жаашы күтүлүүдө. 23-25-мартка карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте жамгыр жаашы күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
23-мартта түнкүсүн жарым-жартылай булуттуу болуп, эң жогорку температура 3 градус Цельсийге жетет. Күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, температура 18 градус Цельсийге жетет.
24-мартта жамгыр жаашы күтүлүүдө. Температура түнкүсүн 5 градус Цельсийге чейин жетип, күндүз 17 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.
25-мартта жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн эң жогорку температура 4 градус Цельсийге чейин жетип, күндүз 20 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт.