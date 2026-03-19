20-мартка карата аба ырайы

Эртең, 20-мартта түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 0...5, күндүз 12...17;

Таласта түнкүсүн 0...5, күндүз 10...15;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3...8, күндүз 13...18;

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...-5, күндүз 8...13;

Нарында түнкүсүн −2...-7, күндүз 3...8.

Бишкек шаарында түнкүсүн 2...4°, күндүз 14...16° жылуу болот.
19-мартка карата аба ырайы
18-мартка карата аба ырайы
17-мартта күтүлгөн аба ырайы
Апта башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 16-18-мартка карата аба ырайы
14-мартка карата аба ырайы
13-мартка карата аба ырайы
12-мартка карата аба ырайы
11-мартка карата аба ырайы
10-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, суук болушу күтүлөт
Орозо &minus;2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы Орозо −2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
17-мартта күтүлгөн аба ырайы 17-мартта күтүлгөн аба ырайы
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн
19-март, бейшемби
17:30
20-мартка карата аба ырайы
17:05
Чыныбай Турсунбеков атындагы адабий сыйлыкка конкурс жарыяланды
16:37
Президент Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен Жакынкы Чыгыш кырдаалын талкуулады
16:20
Нооруз майрамы: Нарын шаары президенттин келишине кандай даярдык көрүп жатат?
14:34
Орозо −2026: Эртең Бишкекте № 38 жана № 203 автобустары бекер кызмат көрсөтөт