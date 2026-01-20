11:16
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Кыргызча

Өзбекстандан келген дээрлик 27 тонна пияз Кыргызстанга киргизилген жок

Фитосанитардык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Ош шаарынын химиялаштыруу, өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин боюнча башкармалыгы мамлекеттик чек арада күчөтүлгөн фитосанитардык көзөмөлдү жүргүзүп жатат.

Суу чарбасы, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жуманын соңунда «Достук» көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Өзбекстандан Кыргызстандын аймагына ташылып кирүүгө аракет жасалган 26 тонна 978 кг пияз продукциясы тиешелүү фитосанитардык сертификатынын жоктугуна жана жүктүн белгиленген тартипте маркировкаланбагандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагына киргизилген жок.

Аталган жүк Ош башкармалыгынын адистери тарабынан текшерилип, фитосанитардык мыйзам бузуулар аныкталгандыктан, жүк ташуучу тарапка кайра кайтарылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358499/
Кароо: 139
Басууга
Теги
Бүгүн Кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат
Президент чек ара маселелерин чечүүдө Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирди
Жакынкы жылдары чек аранын 420 чакырымы зым менен тосулат
Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тосмолор орнотулду
УКМКнын төрагасы чек арадагы жаңжалда жабыркаган аскерге жардам көрсөттү
Бишкекте 77 чек арачыга батир берилди
Садыр Жапаров чек араны коргоодо курман болгон аскерлердин ата-энелерин сыйлады
Садыр Жапаров чек араны коргоодо курман болгон жоокерлердин эстелигин ачты
Камчыбек Ташиев: Чечме булагы толугу менен Кыргызстанга өттү
Тикенек зымдар жана атайын техника: Кыргыз- тажик чек арасы тосула баштады
Эң көп окулган жаңылыктар
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады
Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83&nbsp;жылдыгын Бишкекте белгилешет Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгын Бишкекте белгилешет
Бишкекте эт&nbsp;жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат Бишкекте эт жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат
20-январь, шейшемби
11:11
Ош шаарынын борбордук стадионунун бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды Ош шаарынын борбордук стадионунун бир бөлүгү мамлекетке...
11:03
Кыргыз тасмалары Дакка эл аралык кинофестивалында байгелүү орундарды ээледи
10:17
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
10:03
Өзбекстандан келген дээрлик 27 тонна пияз Кыргызстанга киргизилген жок
09:48
Бишкекте техникалык тейлөө борборунан чыккан өрт толук өчүрүлдү