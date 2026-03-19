Кыргызстанда миңден ашык ветеринар жетишпейт

Кыргызстанга бир миңден ашык ветеринар жетишпейт. Бул тууралуу Биринчи радиодо Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин Ветеринардык кызматынын, мал чарбасын өнүктүрүүнүн, жайыттардын жана тоюттун эпизоотиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Абай Казаков билдирди.

Анын айтымында, мал чарба тармагына болжол менен 2300 ветеринар керек. Учурда алардын саны 1 миң 200 гана эмгектенет.

Иллюстративдик
Фото Иллюстративдик

Административдик-аймактык реформа учурунда айыл өкмөттөрдүн саны 400дөн 235ке чейин кыскарган. Алардын 192синде адистер бар, ал эми калгандарында жок. Ошондуктан, үй жаныбарларын эмдөө сыяктуу айрым иш-аракеттерди азыр жеке ветеринарлар жүргүзүшөт.
Быйыл дыйкандарга 3,7 миллиард сомдук 1089 даана техника берилди
Кыргызстанда 1,2 миллион гектардан ашык айыл чарба жерлерин айдалат
Казакстандан келген 56 тонна пияз артка кайтарылды
Кыргызстанда жоогазын фестивалы башталды
Былтыр кырктан ашык калктуу конуштар ичүүчү суу менен камсыз болду
Кытай Кыргызстанга айыл чарба техникаларын чогултуучу завод курууга кызыктар
«АгроДиалог—2026» агроөнөр жай форуму Бишкекте өтөт
Өзбекстандан ташылып келген мал тузу Кыргызстанга киргизилген жок
Мамлекеттик колдоо: Айыл чарба тармагына 12 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү
Ысык- Атада терини кайра иштетүүчү завод курулат
Орозо &minus;2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы Орозо −2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
17-мартта күтүлгөн аба ырайы 17-мартта күтүлгөн аба ырайы
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн
