Кыргызстанда 401 миң гектар жайыт калыбына келтирүү режимине өткөрүлдү. Бул тууралуу Манас шаарында өткөн тоолуу аймактарда улуттук «Жашыл мурас» кампаниясын ишке ашыруу боюнча симпозиумда жарыяланды.
Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Рустам Балтабаевдин айтымында, президент тарабынан демилгеленген бул өнөктүк тоолуу аймактарда деградацияланган жерлерди калыбына келтирүү жана туруктуу өнүктүрүү үчүн негизги куралга айланды.
Бул иш тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн беш жылдык планынын (2025–2029) алкагында жүргүзүлүүдө.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргыз Республикасында 11 960 гектардан ашык жерге мөмөлүү дарактар отургузулган. 400 000 гектардан ашык жайыт жерлери калыбына келтирилген.
Төмөнкүлөр артыкчылыктуу бойдон калууда:
- суу жана жер ресурстарын натыйжалуу башкаруу;
- заманбап сугат инфраструктурасын өнүктүрүү;
- органикалык өндүрүштү жана аймактардын экспорттук потенциалын кеңейтүү.