Быйыл дыйкандарга 3,7 миллиард сомдук 1089 даана техника берилди

Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тарабынан айыл чарба техникаларын жаңылоо жана дыйкандарды колдоо багытында иштер улантылууда.

2011-жылдан тартып Министрлер Кабинетинин колдоосунда «Айыл Банк» жана «Элдик Банк» аркылуу жети лизинг долбоору ишке ашырылган. Анын алкагында дыйкандарга айыл чарба техникалары жана кайра иштетүүчү жабдуулар жеңилдетилген шартта берилет.

Техникалар 7 жылдык мөөнөткө, жылдык 6% үстөк менен лизингге сунушталууда.

Жалпысынан мамлекеттик колдоонун негизинде 32 млрд сомго 11 миң 378 даана техника берилди. Анын ичинде 2026-жылы 3,7 млрд сомго 1 089 даана техника дыйкандарга жеткирилди.

Бул иштер айыл чарба тармагын механизациялоону жакшыртып, өндүрүштүн эффективдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/366329/
