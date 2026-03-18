19-мартка карата аба ырайы

Эртең, 19-мартта Ош, Баткен облустарынын айрым аймактарында жаан-чачын күтүлөт.

Синоптиктер кабарлагандай, өлкөнүн башка аймактарында күн ачык болот.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0... +5, күндүз +11... +16;

Талас жергесинде түнкүсүн −2... +3, күндүз +10... +15;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +3... +8, күндүз +12... +17;

Нарын аймагында түнкүсүн −4... −9, күндүз +2 .. +7;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0... −5, күндүз +7... +12;

Бишкек шаарында түнкүсүн +1... +3, күндүз +14... +16 градус жылуу болот.
