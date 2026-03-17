Forbes рейтинги — 2026: Дүйнөдөгү эң бай 25 спорттук команда ээлери

Спорттук командалардын ээлери болгон 25 эң бай адамдын тизмесинде жаңы лидер пайда болду, алардын жалпы байлыгы азыр 903 миллиард долларды түзөт. Бул тууралуу Forbes Sport 2026-жылы дүйнөдөгү эң бай спорттук команда ээлеринин рейтингин жарыялады.

Эң бай 25 спорт ээсинин жалпы байлыгы азыр 903 миллиард долларды түзүп, 2025-жылдагы 607 миллиард доллардан 49% га жогорулады. Биринчи жолу бардык 25 адам 10 миллиард долларлык чекти ашып өтүштү.

1. Бернар Арно

Байлыгы: 171 миллиард доллар

2. Роб Уолтон

Байлыгы: 146 миллиард доллар

3. Стив Баллмер

Байлыгы: 126 миллиард доллар

4. Мириам Адельсон

Байлыгы: 37,5 миллиард доллар

5. Идан Офер

Байлыгы: 34,6 миллиард доллар

6. Роберт Пера

Байлыгы: 31,7 миллиард доллар

7. Генри Самуэли

Байлыгы: 30,8 миллиард доллар

8. Франсуа Пино

Байлыгы: 29,5 миллиард доллар

9. Дэниел Гилберт

Байлыгы: 27,9 миллиард доллар

10. Дэвид Теппер

Байлыгы: 23,7 миллиард доллар

11. Стив Коэн

Байлыгы: 23 миллиард доллар

12. Стэнли Кронке

Байлыгы: 22,2 миллиард доллар

13. Джерри Джонс

Байлыгы: 20,3 миллиард доллар

14. Р. Буди Хартоно жана Майкл Хартоно

Байлыгы: 19,6 миллиард доллар жана 18,9 миллиард доллар

15. Филип Аншутц

Байлыгы: 19,4 миллиард доллар

16. Стивен Росс

Байлыгы: 17 миллиард доллар

17. Андерс Холх Повлсен

Байлыгы: 16,9 миллиард доллар

18. Питер Маллук

Байлыгы: 16,1 миллиард доллар

19. Шахид Хан

Байлыгы: 15 миллиард доллар

20. Роберт Крафт

Байлыгы: 13,8 миллиард доллар

21. Хассо Платтнер

Байлыгы: 13,8 миллиард доллар

22. Джозеф Цай

Байлыгы: 13,3 миллиард доллар

23. Тилман Фертитта

Байлыгы: 11,7 доллар миллиард

24. Дэн Фридкин

Байлыгы: 11,4 миллиард доллар

25. Артур Бланк

Байлыгы: 11,1 миллиард доллар
Таласта эл аралык деңгээлдеги 5 миң орундуу стадион курулууда
Дүйнө чемпионаты −2026: Ирандын ордуна талапкер команда аталды
Айпери Медет кызы кайрадан Олимпиада чемпиону менен килемге чыгат
U-23: Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Сербия жана Албания менен беттешет
Иран курама командасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышуудан баш тартты
UWW: Асан Жанышов дүйнөлүк рейтингде 3-орунду ээледи
Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Универсиадасы башталат
UFC: Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу кайрадан беттешет
UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунга көтөрүлдү
Дүйнө Чемпионаты-2026: Неймар Бразилия курама командасына кайтып келиши мүмкүн
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт? Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат
14-мартка карата аба ырайы 14-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет
17-март, шейшемби
08:00
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо ооруларынын көрсөткүчү төмөндөдү Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо ооруларынын көрсөткү...
07:45
Forbes рейтинги — 2026: Дүйнөдөгү эң бай 25 спорттук команда ээлери
16-март, дүйшөмбү
17:30
17-мартта күтүлгөн аба ырайы
16:19
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
16:05
Калыс-Ордо конушунда 650 окуучуга ылайыкталган кошумча мектеп имараты курулууда
14:45
Быйыл Бишкектеги эки сейил багы оңдоп-түзөөдөн өтөт
14:21
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн