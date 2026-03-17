Спорттук командалардын ээлери болгон 25 эң бай адамдын тизмесинде жаңы лидер пайда болду, алардын жалпы байлыгы азыр 903 миллиард долларды түзөт. Бул тууралуу Forbes Sport 2026-жылы дүйнөдөгү эң бай спорттук команда ээлеринин рейтингин жарыялады.
Эң бай 25 спорт ээсинин жалпы байлыгы азыр 903 миллиард долларды түзүп, 2025-жылдагы 607 миллиард доллардан 49% га жогорулады. Биринчи жолу бардык 25 адам 10 миллиард долларлык чекти ашып өтүштү.
1. Бернар Арно
Байлыгы: 171 миллиард доллар
2. Роб Уолтон
Байлыгы: 146 миллиард доллар
3. Стив Баллмер
Байлыгы: 126 миллиард доллар
4. Мириам Адельсон
Байлыгы: 37,5 миллиард доллар
5. Идан Офер
Байлыгы: 34,6 миллиард доллар
6. Роберт Пера
Байлыгы: 31,7 миллиард доллар
7. Генри Самуэли
Байлыгы: 30,8 миллиард доллар
8. Франсуа Пино
Байлыгы: 29,5 миллиард доллар
9. Дэниел Гилберт
Байлыгы: 27,9 миллиард доллар
10. Дэвид Теппер
Байлыгы: 23,7 миллиард доллар
11. Стив Коэн
Байлыгы: 23 миллиард доллар
12. Стэнли Кронке
Байлыгы: 22,2 миллиард доллар
13. Джерри Джонс
Байлыгы: 20,3 миллиард доллар
14. Р. Буди Хартоно жана Майкл Хартоно
Байлыгы: 19,6 миллиард доллар жана 18,9 миллиард доллар
15. Филип Аншутц
Байлыгы: 19,4 миллиард доллар
16. Стивен Росс
Байлыгы: 17 миллиард доллар
17. Андерс Холх Повлсен
Байлыгы: 16,9 миллиард доллар
18. Питер Маллук
Байлыгы: 16,1 миллиард доллар
19. Шахид Хан
Байлыгы: 15 миллиард доллар
20. Роберт Крафт
Байлыгы: 13,8 миллиард доллар
21. Хассо Платтнер
Байлыгы: 13,8 миллиард доллар
22. Джозеф Цай
Байлыгы: 13,3 миллиард доллар
23. Тилман Фертитта
Байлыгы: 11,7 доллар миллиард
24. Дэн Фридкин
Байлыгы: 11,4 миллиард доллар
25. Артур Бланк
Байлыгы: 11,1 миллиард доллар