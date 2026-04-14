Пайдалуу кеңеш: Дайыма отуруп иштөө тамеки чегүүдөн да зыяндуураак

Дайыма отуруп иштөө тамеки чегүүдөн да зыяндуураак экендигин жалпы практика дарыгери Богдан Лисевич Донецк жаңылыктар агенттигине билдирди.
Анын айтымында күн сайын жарым сааттай сейилдөө жана үч кыска беш мүнөттүк машыгуу Гиподинамия тагыраак айтканда физикалык активдүүлүктүн жоктугунун кесепеттерин азайтууга жардам берет.
Дарыгер кыймыл жүрөк-кан тамыр системасы, лимфа дренажы жана когнитивдик ден соолук үчүн абдан маанилүү экендигин айтты. Ал компьютерде көп убакыт иштөө денеге статикалык стресс алып келерин, бул тамеки чегүүдөн да зыяндуу болушу мүмкүн экенин, венанын бүтүшүн, инсулинге туруктуулукту жана омурткаларды колдогон булчуңдардын атрофиясын пайда кыларын белгиледи.
Лисевич өзүңүздү марафонго же спорт залга барууга мажбурлабашыңыз керектигин баса белгиледи, анткени бул көп учурда кайталанууга жана күнөө сезимине алып келет. Күн сайын жөнөкөй кадамдарды жасоо маанилүүрөөк: 15 мүнөт эрте чыгып, аялдамаңызга чейин басуу, 30 мүнөттүк басууну милдеттүү ритуалга айландыруу керек.
Адис ошондой эле күнүнө үч жолу күнүмдүк жашооңузга кыска, 5 мүнөттүк микро-көнүгүүлөрдү, мисалы, кеңседеги гимнастиканы же тепкич менен машыгууну киргизүүнү сунуштады. Ал ошондой эле «эшиктин туткасы» принцибин колдонууну сунуштады: мисалы, столдон туруп суу ичүү жана он жолу отуруп-туруу. Бул ыкма акырындык менен кыймылга көнүүгө жана аны күнүмдүк жашооңузга киргизүүгө жардам берет.