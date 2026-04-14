Соңку эки жумада жугуштуу оорулар ооруканасына кене чаккан 41 адам кайрылган

1-апрелден 13-апрелге чейин Бишкектеги Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында кене чаккан 41 адам, анын ичинде 21 бала дарыланган.

Оорукананын маалыматы боюнча, бир бала медициналык себептерден улам ооруканага жаткырылган. Калган бейтаптар жашаган жериндеги үй-бүлөлүк дарыгерине амбулатордук байкоо жүргүзүү үчүн тиешелүү сунуштар менен жөнөтүлгөн.

Дарыгерлер кенелердин активдүүлүгү май-июнь жана август-сентябрь айларында эң жогорку чегине жетерин эскертишет. Алар сыртта жүргөндө этият болууну сунушташат.

Кене энцефалити — бул негизинен борбордук нерв системасын жабыркатуучу курч жугуштуу вирустук оору.

Кене энцефалити менен адам алгач алсыздыкты жана өзүн начар сезет. Бул симптомдор болжол менен бир жумадан кийин басаңдашы мүмкүн, бирок андан кийин катуу баш оору жана жогорку температура менен мүнөздөлгөн экинчи фаза башталат. Инкубациялык мезгил (инфекциядан оорунун алгачкы белгилеринин пайда болушуна чейин) адатта 7-14 күнгө созулат, 1 күндөн 30 күнгө чейин.

Кене энцефалитинин негизги кесепеттери:

  • Неврологиялык бузулуулар: моюндун, ийиндин жана бут-колдун булчуңдарынын жана шал оорусу, көп учурда кайтарылгыс.
  • Туруксуз майыптык: Мээнин жана жүлүндүн жабыркашынан улам булчуң атрофиясы, кыймыл бузулуулары жана сүйлөө бузулуулары мүмкүн.
  • Когнитивдик жана психикалык бузулуулар: эс тутумдун начарлашы, интеллектуалдык бузулуу, депрессия, эпилепсия жана өнөкөт баш оору.
  • Өлүмгө алып келүүчү: дем алуу параличи же мээнин шишигинен улам пайда болот.
  • Постэнцефалиттик синдром: жалпы алсыздык, чарчоонун күчөшү жана неврологиялык симптомдор менен коштолгон узак калыбына келүү мезгили.

Өзүңүздү коргоо үчүн сактык чараларын көрүү керек.

Эң негизгиси, токойго барганда туура кийимдерди кийүү керек: узун шым, узун жеңдүү кийим, жеңдеринде резинка, шымдагы көйнөк, байпактагы шым, шиворот кенесинен коргогон баш кийим же капюшон.

Ошондой эле, атайын каражаттарды (репелленттерди) колдонуу керек, жолдор менен жүрүп, буттар бадалдарга тийбеши үчүн, көбүрөөк же азыраак кеңдикти тандоого аракет кылуу керек.
