Жогорку Кеңештин Эл аралык иштер, коргонуу, коопсуздук жана миграция боюнча комитети «Кемин — Балыкчы» жогорку чыңалуудагы электр линиясын жана 500 киловольттук көмөкчордонду куруу боюнча мыйзам долбоорунун экинчи окуусун жактырды.
Бул ири энергетикалык долбоордун жалпы наркы 67,7 миллион еврону түзөт.
Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы (ЕРӨБ) каржылоонун негизги бөлүгүн, 61,7 миллион еврону, беш жылдык жеңилдик мөөнөтү менен 20 жылдык насыя түрүндө берет. Калган 6 миллион евро инвестициялык гранттар жана долбоорлорду башкаруу үчүн техникалык жардам түрүндө берилет.
Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимовдун айтымында, жаңы 500 киловольттук линия Ысык-Көл аймагын өнүктүрүү үчүн абдан маанилүү. Ал эски электр тармагындагы тыгындарды жок кылат жана эң негизгиси, учурда аймакта курулуп жаткан жаңы күн жана шамал электр станцияларынын электр энергиясын өндүрүүсүн камсыздайт.
Долбоор улуттук энергетика системасын чыңдоого жана анын транзиттик потенциалын жогорулатууга багытталган.