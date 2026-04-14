Бишкекте ок атуучу курал ээлери текшерилүүдө. Ленин районунда «Арсенал» деп аталган алдын алуу иш-чарасы өтүп жатканын ИИМдин басма сөз кызматы билдирди.
Милиция кызматкерлери ок атуучу курал ээлерин жана уруксат берүү системасына кирген мүлктөрдү текшерип жатышат. Ок атуучу куралды сактоо эрежелерин жана каттоо мөөнөттөрүн сактоого өзгөчө көңүл бурулууда.
Агенттик Кыргызстандын мыйзамдарында ок атуучу куралдарды, ок-дарыларды, жарылуучу заттарды жана жардыруучу түзүлүштөрдү мыйзамсыз алуу, сатуу, сактоо, алып жүрүү же ташуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертет.
Курал-жарактарды өз ыктыяры менен тапшырган жаран кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат жана сыйлык алууга укуктуу.
Эгерде куралды мыйзамсыз сактоо аныкталса, күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 268-беренесине ылайык жоопко тартылат.