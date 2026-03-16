17-мартта күтүлгөн аба ырайы

Эртең, 17-мартка караган түнү Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −1...+4 күндүз +9...+14
Таласта түнкүсүн −2...+3 күндүз +6...+11
Баткенде түнкүсүн 0...+5 күндүз +12...+17
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0...+5 күндүз +12...+17
Ысык-Көлдө түнкүсүн −1...-6 күндүз +6...+11
Нарын облусу түнкүсүн −3...-8 күндүз +1...+6
Бишкекте түнкүсүн 0...+2, күндүз +11...+13 градус болот.