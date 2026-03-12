09:29
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт

Бүгүн, 12-мартта Бишкектин айрым аймактарында суу өчөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, бүгүн саат 09:00дөн 18:00гө чейин Достоевский көчөсү — Анкара көчөсү — Ауэзов көчөсү — темир жол менен чектелген аймакта, ошондой эле Алтын-Ордо, Кара-Жыгач жана Полиция шаарчасы конуштарында суу берүү токтотулат.

«Контррезервуар» суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу убактылуу суу өчүрүлөт.

«Бишкексууканал» ишканасы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.

Бишкек мэриясы
Фото Бишкек мэриясы

Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365572/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин Ала-Арча-3 конушунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде убактылуу суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин эки конушунда таза суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында муздак суу болбойт
Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин 3 конушунда күн боюу суу болбойт
Бүгүн «Ак-Босого» конушунда суу берүү убактылуу токтотулат
Бүгүн Калыс-Ордо жана Мурас-Ордо конуштарында суу өчүрүлөт
Бүгүн Жеңиш конушунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Дачный айылында суу өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал&nbsp;тууралуу эмне белгилүү? Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?
12-март, бейшемби
09:09
Бишкектеги массалык тамак-аштан уулануудан жабыркагандардын саны 20га жетти Бишкектеги массалык тамак-аштан уулануудан жабыркаганда...
08:45
Иран курама командасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышуудан баш тартты
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт
08:00
Ош улуттук драма театры Бишкекте гастролдук жумалык өткөрөт. Программа
07:45
UWW: Асан Жанышов дүйнөлүк рейтингде 3-орунду ээледи
11-март, шаршемби
17:30
12-мартка карата аба ырайы
15:49
Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө?
15:14
Казакстандан келген 56 тонна пияз артка кайтарылды
13:15
Бишкекте кайрадан тамак-аштан массалык уулануу катталды
13:05
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу