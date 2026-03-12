Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт

Бүгүн, 12-мартта Бишкектин айрым аймактарында суу өчөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, бүгүн саат 09:00дөн 18:00гө чейин Достоевский көчөсү — Анкара көчөсү — Ауэзов көчөсү — темир жол менен чектелген аймакта, ошондой эле Алтын-Ордо, Кара-Жыгач жана Полиция шаарчасы конуштарында суу берүү токтотулат.
«Контррезервуар» суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу убактылуу суу өчүрүлөт.
«Бишкексууканал» ишканасы ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.