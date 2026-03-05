11:52
Кыргызча

Быйыл Бишкекте 25 жаңы мектеп жана 7 окуу имараты курулат

2026-жылы республикалык бюджеттен Кыргызстандын үч ири шаарында 36 мектептин курулушуна каражат бөлүнөт. Бул аймактар ​​ички миграциядан улам билим берүү мекемелеринин жетишсиздигинен болуп жатат. Бул тууралуу Курулуш, архитектура, турак жай жана коммуналдык чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Бишкекте 20 жаңы мектеп, Ошто 10 мектеп жана Манас шаарында алты мектеп куруу пландаштырылууда.

Андан тышкары, Сауд өнүктүрүү фонду менен кызматташуунун алкагында Бишкекте беш жаңы мектеп жана жети окуу имараты, ал эми Чүй облусунда эки мектеп курулганы жатат.

«Мурда башталган социалдык объектилердин курулушу да аяктайт», — деп белгиледи министрлик.

Министрлер кабинетинин маалыматы боюнча, 2025-жылы өлкө боюнча 76 жаңы билим берүү мекемеси курулуп, 41 мектеп капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөн.

 Эске сала кетсек, Кыргызстанда 1,5 миллион бала окуган 2394 мектеп бар.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364622/
