Алмасбек Абытов Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси болуп дайындалды

Жогорку Кеңештин жаңы аппарат жетекчиси болуп Алмасбек Абытов дайындалды. Тиешелүү буйрукка бүгүн, 23-февралда парламенттин төрагасы Марлен Маматалиев кол койгонун Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди.

Жогорку Кеңеш
Фото Жогорку Кеңеш. Алмасбек Абытов
Ага чейин Алмасбек Абытов Жогорку Кеңештеги Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген.

Алмасбек Абытов 1966-жылы Ош облусунда туулган. Ал механик-инженер (Казакстан айыл чарба институту) жана экономист-математик (Москва мамлекеттик экономика жана социалдык изилдөөлөр университети). Техника илимдеринин доктору даражасына ээ жана мамлекеттик кызмат боюнча III класстагы мамлекеттик кеңешчи.

1995-жылдан бери, ал Жогорку Кеңеште жардамчыдан орун басарлыкка, негизги бөлүмдөрдүн башчысына (бюджет жана каржы) чейин көтөрүлгөн. Ал бешинчи чакырылышта (2015) парламенттин депутаты болгон.

Мындан тышкары Эмгек, жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министри болуп иштеген (2010-2011).

2019-жылдан бери, ал президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги туруктуу өкүлү болуп иштеп келген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363096/
Кароо: 107
