USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Апта башында Бишкекте жамгыр жаашы күтүлөт. 23-25-февралга карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте жаан-чачын күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

23-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 1°C тегерегинде, ал эми күндүзгү эң жогорку температура 10°C жетет.

24-февралда түнкүсүн жамгыр карга айланып, температура −1°C чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Күндүз жамгыр жаап, эң жогорку температура 8°C болушу күтүлүүдө.

25-февралда аба ырайы өзгөрбөйт: түнкүсүн эң төмөнкү температура 0°C тегерегинде, ал эми күндүзгү эң жогорку температура 10°C чейин жетет.
