Кыргызча

Бишкекте Дельфий оюндары өтөт: Уюштуруу комитети эмнелерди талкуулады?

Бишкек шаардык мэриясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин биринчи жаштар Дельфий оюндарын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны өттү.

Жыйындын жүрүшүндө уюштуруу комитетинин мүчөлөрү иш-чарага даярдыктын учурдагы абалын, уюштуруучулук камсыздоо маселелерин, ошондой эле катышуучу мамлекеттер менен эл аралык кызматташтыкты талкуулашты.

Түзүлгөн штабдын алкагында даярдык иштери бекитилген планга ылайык жүргүзүлүүдө. Катышуучу өлкөлөрдүн командалары түзүлүп, учурда уюштуруу комитети тарабынан акыркы тастыктоо жол-жобосунан өтүп жатат.

Буга чейин тандоо турлары өткөрүлүп, анын жыйынтыгында Кыргызстандын жана Бишкек шаарынын курама командаларына кирген катышуучулар аныкталган.

Жыйындын жыйынтыгында 2026-жылдын 23-мартынан 28-мартына чейин Бишкекте өтө турган оюндарды уюштуруу боюнча жогорку деңгээлдеги даярдыкты жана өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча милдеттер коюлду.
