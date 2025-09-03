12:34
Кыргызча

Пекин парады. Си Цзиньпин, Путин жана Жапаров Кытай армиясы куралдарын көрүштү

Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын жана милитаристтик Японияны жеңгенинин 80 жылдыгына карата Пекиндеги Тяньаньмэнь аянтында аскердик парад өттү. Ардактуу коноктордун арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Кытайдын лидерлери Си Цзиньпин жана Россиянын лидерлери Владимир Путин болду.

Параддын жүрүшүндө Кытайдын Элдик-боштондук армиясынын эң акыркы куралдары көрсөтүлдү. Алардын арасында зениттик жана кемеге каршы системалар, анын ичинде LY-1 флотунун жаңы лазердик зениттик системасы болгон. Өзүнчө, учкучсуз учактарга каршы заманбап каражаттар көрсөтүлдү: анти-дрондук ракеталар, артиллериялык орнотмо жана электрондук согуш системалары.

Мындан тышкары аянтта согуштук жана чалгындоо максатындагы учкучсуз учуучу аппараттар, орто аралыкка учуучу Dongfeng-17 баллистикалык ракеталары жана акыркы Dongfeng 5C континенттер аралык баллистикалык ракеталары да көрсөтүлдү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342019/
Кароо: 122
Басууга
Теги
