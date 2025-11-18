Адылбек Касымалиев ШКУ өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышты

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин тар чөйрөдөгү 24-жыйынына катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
Жыйын Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен делегациялардын жолугушуусунан башталды, андан соң салттуу түрдө сүрөткө түшүү аземи болду.
Тар чөйрөдөгү жыйындын жүрүшүндө ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жана делегациялары көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн негизги маселелери боюнча жемиштүү талкууларды өткөрүштү.
Катышуучулар глобалдык экономиканын актуалдуу чакырыктарын карап чыгып, Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында көп тараптуу интеграцияны бекемдөөнүн конкреттүү жолдорун белгилешти.
Ошондой эле уюмдун ичиндеги өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө, анын ичинде жалпы экономикалык инструменттерди өнүктүрүү жана ар кандай секторлордо тыгыз байланыштар үчүн шарттарды түзүү аркылуу басым жасалды.