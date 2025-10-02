Бишкекте ШКУ жана Көчмөндөр оюндары өтөт: бийлик масштабдуу даярдыктарды баштады

Президенттин Иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевдин төрагалыгы алдында 2026-жылы Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, ошондой эле Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин биринчи жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди.
Президент Садыр Жапаров жогорку деңгээлдеги иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча жалпы жетекчиликти президенттин Иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевге жүктөдү.
Жыйында уюштуруу комитетинин курамы бекитилди. Ага вице-премьер-министр Данияр Амангелдиев, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, коргоо министри Руслан Мукамбетов, каржы министри Алмаз Бакетаев, экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков, транспорт жана коммуникация министри Абсаттар Сыргабаев, энергетика министри Таалайбек Ибраев, Мирбек Мамбеталиев маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри , саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев жана Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев кирди.
Ошондой эле уюштуруу комитетинин төрагасы компетенттүү министрликтерге коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуу, меймандостуктун жогорку деңгээлин камсыз кылуу, ошондой эле керектүү инфраструктураны өз убагында куруу жана модернизациялоо боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды.