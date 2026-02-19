12:12
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Кыргызча

ЖКда «Ата Журт» жана «Мекенчил» депутаттык топторунун лидерлери алмашты

«Ата Журт» жана «Мекенчил» парламенттик топторунун лидерлери алмашты. Дастанбек Жумабеков «Ата Журт» парламенттик тобунун жетекчиси болуп калды. Бул тууралуу депутат Алишер Козуев жыйында билдирди.

Козуевдин айтымында, «Ата Журт» партиясынын лидери Нурлан Азыгалиев кечээ, өз ыктыяры менен кызматтан кетти. «Биздин депутаттык топ жыйында Дастан Жумабековдун талапкерлигин бир добуштан колдоду», — деп кошумчалады ал.

Мындан тышкары депутат Кундузбек Сулайманов «Мекенчил» тобунун лидерлигинен өз ыктыяры менен кеткенин айтты. Ал ордуна Талант Мамытовду топтун жетекчиси кылып шайлоо чечими кабыл алынганын белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362675/
Кароо: 114
Басууга
Теги
ЖКга Жанар Акаевдин ордуна Таалайбек Сарыбашов депутат болушу мүмкүн
Жайнак Үсөн уулу Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматынын башчысы болуп дайындалды
Жогорку Кеңеш үч жаңы министрдин талапкерлигин талкуусуз колдоду
ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 депутат болду
Жогорку Кеңеште реформалар жасалат: Депутаттарга планшеттер берилет
Эльдар Сулаймановдун ордуна Жогорку Кеңештин депутаты болуп Азиз Абдуллаев келди
Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды
ЖКнын «Ала-Тоо» жана «Элдик» тобу Маматалиевди парламент төрагалыгына көрсөттү
ЖКнын депутаттык топтору жаңы төраганы шайлоо боюнча кеңешме өткөрүүдө
Камила Талиева: «Эки мамлекеттик кызматкерди, эки досту ушакчылар бөлүп, жарды»
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
19-февраль, бейшемби
12:05
ЖРТга каттоо башталды: Быйыл кабыл алуу босоголору көтөрүлбөйт ЖРТга каттоо башталды: Быйыл кабыл алуу босоголору көтө...
11:41
ЖКга Жанар Акаевдин ордуна Таалайбек Сарыбашов депутат болушу мүмкүн
11:16
ЖКда «Ата Журт» жана «Мекенчил» депутаттык топторунун лидерлери алмашты
11:15
Акыл, ыйман жана заман: Теолог Марс Ибраев менен ачык маек
11:03
«Шаар сиздердикки бойдон калат»: Токторбаев Ош шаары менен коштошту