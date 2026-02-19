09:04
Кыргызча

Дем алыш күндөрү Бишкекте бир аз салкын болот. 19-22-февралга карата аба ырайы

Аптанын экинчи жарымында Бишкекте жамгыр жаашы күтүлүүдө. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

19-февралда күн ачык болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 7°C чейин жетет. Күндүзгү температура 24°C чейин жетет деп күтүлүүдө.

20-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Температура түнкүсүн 7°C , ал эми күндүз 21°C чейин жетет.

21-февралда жамгыр жаашы күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 5°C чейин төмөндөп, күндүз 11°C чейин жылыйт.

22-февралда жамгыр жаашы мүмкүн, эң жогорку температура 1°C болот деп болжолдонууда. Күндүзгү температура булуттуу болуп, 10°C чейин жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362614/
Теги
