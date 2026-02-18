14:20
Жогорку Кеңеш үч жаңы министрдин талапкерлигин талкуусуз колдоду

Бүгүн, 18-февралда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар үч жаңы министрлик жетекчисин дайындоону жактырышты. Талапкерлер бир добуштан жана талкуусуз колдоду.

Эл өкүлдөрүнүн чечими менен төмөнкүлөр бекитилди:

  • Урматбек Шамырканов — өзгөчө кырдаалдар министри кызматына;
  • Акыл Токтобаев — жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри кызматына;
  • Талантбек Солтобаев — транспорт жана коммуникациялар министри кызматына.

Буга чейин алардын талапкерлигин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана регламент боюнча комитети карап, жактырган болчу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362528/
Кароо: 105
