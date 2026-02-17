Бүгүн Кытайда жаз майрамы башталат

Кытайдагы негизги майрамдардын бири болгон Кытай Жаңы жылы (Чуньцзе) 2026-жылы 17-февралда белгиленет. Бул күн кытай календары боюнча 4723-жыл башталат жана анын символу От жылкысы болот — бул энергиянын, кумарлануунун жана тез өзгөрүүнүн белгиси болуп саналат.
Майрамдын алкагында салттуу барабандардын коштоосунда элди кубандырган театралдаштырылган оюн-зооктор тартууланат. Бул көргөзмөлөр береке, ийгилик жана жаңы жылдагы молчулукту символдоштурат.
Кытай календары боюнча, 2026-жыл — От жылкысынын жылы. Кытай салтында ар бир жыл он эки зодиак жаныбарынын бири менен беш элементтин биринин — жыгач, от, жер, металл же суунун айкалышы менен аныкталат. Бул айкалыштардын толук цикли ар бир 60 жылда кайталанат. Мурунку От жылкысынын жылы 1966-жыл болгон.
Бул дата кышкы күн токтолуудан кийинки экинчи жаңы айдын чыгышын белгилейт. Бул астрономиялык эреже чыгыш салтына ылайык жаңы жылдын башталышын аныктайт. Майрамдар 15 күнгө созулуп, марттын башында Фонарь фестивалы менен жыйынтыкталат.