Кытайга тоңдурулган жемиштерди экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылды

Кыргыстандык компаниялар GACC (CIFER) системасына катталгандан кийин Кытайга тоңдурулган жемиштерди экспорттой алышат. Бул тууралуу Суу чарбасы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, жаңы продукциядан айырмаланып, кошумча карантиндик уруксат талап кылынбайт.

Экспорттоого уруксат берилген продукциялардын катарына тоңдурулган кулпунай, малина, алча, алма, алмурут жана башка жемиштер кирет.

 Кыргыз Республикасынан ишканаларды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган болуп Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти эсептелет.

Ушуга байланыштуу министрлик ата мекендик ишканаларды каттоодон өтүү жана экспорттук жеткирүүлөрдү даярдоо иштерин активдештирүүгө чакырат.

Министрлик Кытай рыногуна чыгуу боюнча экспорттоочуларга мындан ары да консультациялык колдоо көрсөтөт.

Маалымдама

CIFER (GACC) системасы — бул Кытай Эл Республикасынын Башкы бажы башкармалыгы тарабынан чет элдик азык-түлүк өндүрүүчүлөрүн каттоо үчүн иштетилген электрондук платформа. Бул товарлардын Кытай рыногуна кириши үчүн зарыл болуп саналат.
Кыргызстандан биринчи жолу Кытайга жүгөрү экспорттолду
Кыргызстан эки айдын ичинде 200 миңден ашык гүл экспорттогон
Бүгүн Кытайда жаз майрамы башталат
Кыргызстанда пион өстүрүү. Кытай өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр
Кытай өнөр жай роботторун орнотуу боюнча дүйнөлүк лидер болуп калды
Кытайда жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын жараны мекенине кайтарылды
Кытай Орусия жарандарына убактылуу визасыз кирүүгө уруксат берет
Кытай парламентинин төрагасы Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди
Бүгүн Кытай парламентинин төрагасы Кыргызстанга келет
Кытайда хирургиянын тарыхында биринчи жолу чочконун боору адамга салынды
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт 24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Ош&nbsp;шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат Ош шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат
23-март, дүйшөмбү
12:06
Дачада көмүлгөн сөөк: Чүй облусунда киши өлтүрүүгө шектүү кармалды Дачада көмүлгөн сөөк: Чүй облусунда киши өлтүрүүгө шект...
11:55
Мамлекеттик «Дан» ишканасы модернизациядан өтүүдө
11:26
Бишкекте карызы бар 6 миңден ашуун абоненттин жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн
11:05
Кытайга тоңдурулган жемиштерди экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылды
10:28
Жибек Жолу проспектинин түштүк бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылды. Схема