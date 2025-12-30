09:07
Кыргызча

Бишкек мэриясы жарандарды жаңы жылдык концертке чакырды

Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана конокторун борбордук Ала-Тоо аянтында унутулгус Жаңы жыл түнүн өткөрүүгө чакырат. Бул тууралуу муниципалитет билдирди.

Муниципалитеттин маалыматы боюнча, 31-декабрда саат 18:00дө чоң майрамдык концерт башталат, ал чыныгы Жаңы жылдык маанайды жаратып, келе жаткан жылга күч-кубат берет.

«Борбор калаанын тургундары жана коноктору кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусундагы жандуу программаны чыдамсыздык менен күтө алышат. Алар унутулгус майрамдык маанай жаратат. Бүт үй-бүлөңүздү алып келиңиз, досторуңузду жана жакындарыңызды чакырыңыз жана 2026-жылдагы Жаңы жылды кубаныч, биримдик жана сыйкыр атмосферасында чогуу тосуңуз», — деп айтылат билдирүүдө.
