Жаңы жылдык каникулдар 2026-жылдын 12-январына чейин узартылды

Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин, уюмдардын жана мамлекеттик бюджеттен каржыланган ишканалардын кызматкерлеринин 2026-жылдагы жаңы жылдык эс алуу күндөрүн 12-январга чейин узартуу жөнүндө токтом кабыл алды.

Буга чейин Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2026-жылдын 8 жана 9-январындагы жумуш күндөрүн башка ишембилерге — 7-февралга жана 25-апрелге которууну сунуштаган.

Министрлик бул долбоор кызматкерлердин майрамдык жана эс алуу күндөрүн натыйжалуу пайдалануусу, ошондой эле жыл башында социалдык жана экономикалык жактан жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыкканын белгилеген.

Ведомствонун маалыматы боюнча, каникулдарды узартуу бир нече маселени чечүүгө багытталган:

Сезондук оорулардын алдын алуу: Адатта январь айынын алгачкы жумаларында күчөгөн оорулардын деңгээлин төмөндөтүү;

Үй-бүлөлүк эс алуу: 2026-жылы мектеп окуучуларынын кышкы каникулу 12-январга чейин белгиленгенин эске алуу менен, ата-энелердин балдары менен бирге эс алуусуна шарт түзүү;

Экономиканы колдоо: Кышкы сезондун эң кызуу учурунда ички туризмди стимулдаштыруу жана чакан жана орто бизнести колдоо;

Энергияны үнөмдөө: Кышкы электр энергиясынын таңкыстыгы шартында энергия тутумуна жана коммуналдык инфраструктурага болгон жүктөмдү азайтуу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356123/
