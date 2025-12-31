10:16
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин Ала-Тоо аянтында Жаңы жылдык концерт болот

Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана конокторун борбордук Ала-Тоо аянтында унутулгус Жаңы жыл түнүн өткөрүүгө чакырды. Бул тууралуу муниципалитет билдирди.

Маалыматка ылайык, бүгүн, 31-декабрда саат 18:00дө чоң майрамдык концерт башталат, ал чыныгы Жаңы жылдык маанайды жаратып, келе жаткан жылга күч-кубат берет.

«Борбор калаанын тургундары жана коноктору кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусундагы жандуу программаны чыдамсыздык менен күтө алышат. Алар унутулгус майрамдык маанай жаратат. Бүт үй-бүлөңүздү алып келиңиз, досторуңузду жана жакындарыңызды чакырыңыз жана 2026-жылдагы Жаңы жылды кубаныч, биримдик жана сыйкыр атмосферасында чогуу тосуңуз», — деп айтылат билдирүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356738/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкекте автобустар түнкү экиге чейин каттайт
Бишкек мэриясы жарандарды жаңы жылдык концертке чакырды
Жаңы жылда Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт
Жаңы жылдык каникулдар 2026-жылдын 12-январына чейин узартылды
Бишкек мэри жаңы жылдык кече уюштурууга, белек берүүгө тыюу салды
Бишкектин башкы балатысы даяр. Ал ишемби күнү жандырылат
Жаңы жыл түнү Бишкекте салют атылбайт
Бишкекте жаңы жылдык балаты орнотула баштады
«Эки сулуу»: Жаңы жыл бакыт жана бакутбатчылык алып келсин
24.kg агенттиги сиздерди Жаңы жылыңыздар менен куттуктайт!
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
&laquo;Кумтөр&raquo; ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты «Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты
31-декабрь, шаршемби
10:05
Ажылык −2026: Медициналык жана транспорттук камсыздоо маселелери талкууланды Ажылык −2026: Медициналык жана транспорттук камсыздоо м...
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыда турат
09:00
Бүгүн Бишкектин Ала-Тоо аянтында Жаңы жылдык концерт болот
08:45
Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды
30-декабрь, шейшемби
17:10
31-декабрга карата аба ырайы
16:18
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары