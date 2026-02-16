18:36
17-февралга карата аба ырайы

Эртең, 17-февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал-Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн 4...9, күндүз 13...18

Таласта түнкүсүн 2...7, күндүз 12...17

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5...10, күндүз 14...19

Ысык-Көлдө түнкүсүн −2...+3, күндүз 6...11

Нарында түнкүсүн −1...-6, күндүз 1...6

Бишкекте түнкүсүн 7...9°, күндүз 16...18° жылуу болот.
