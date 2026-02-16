Апта башында Бишкекте күн ачык болот. 16-18-февралга карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
16-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 2°C тегерегинде, күндүзгү эң жогорку температура 20°C жетет.
17-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 3°C чейин төмөндөйт, күндүзгү эң жогорку температура 16°C чейин жетет деп күтүлүүдө.
18-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 3°C тегерегинде сакталып, күндүзгү эң жогорку температура 18°C чейин жетет деп күтүлүүдө.