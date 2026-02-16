09:14
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Кыргызча

Апта башында Бишкекте күн ачык болот. 16-18-февралга карата аба ырайы

Аптанын башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

16-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 2°C тегерегинде, күндүзгү эң жогорку температура 20°C жетет.

17-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 3°C чейин төмөндөйт, күндүзгү эң жогорку температура 16°C чейин жетет деп күтүлүүдө.

18-февралда асман жарым-жартылай булуттуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн эң жогорку температура 3°C тегерегинде сакталып, күндүзгү эң жогорку температура 18°C ​​чейин жетет деп күтүлүүдө.
