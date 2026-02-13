10:58
Былтыр Бишкекте жашоо минимуму 8984 сомду түздү

2025-жылы Бишкекте жашоо минимуму 8984 сомду түзгөн. Бул маалыматты шаар мэринин биринчи орун басары Мирланбек Байгончоков шаардык администрациянын жыйынында жарыялады.

Ал акыркы беш жылда жашоо минимуму 169,4 пайызга өскөнүн белгилеп, отчеттук мезгилде жан башына жашоо минимуму 8984,12 сомду түзгөнүн тактады. Бул 2024-жылга коюлган максаттан 10 пайызга жогору болгон.

Расмий статистикага ылайык, катталган жумушсуздардын саны 2020-жылга салыштырмалуу 2026-жылдын 1-январына карата 962ге чейин азайган. Акыркы беш жылда бул сан 2847 адамга азайган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361814/
