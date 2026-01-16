08:26
2025-жылы өлкөдө жан башына жашоо минимуму 8,6 миң сомду түздү

2025-жылы Кыргызстанда жан башына жашоо минимуму айына 8 697,32 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматтарында айтылат.

Маалыматка ылайык, эмгекке жөндөмдүү калк үчүн жашоо минимуму 9 738,29 сом деңгээлинде белгиленди.

Анын ичинде:

  • эркектер үчүн — 9 983,49 сом;
  • аялдар үчүн — 9 694,40 сом;
  • пенсионерлер үчүн — 7 699,36 сом;
  • балдар үчүн — 7 379,07 сомду түздү.

Жашоо минимумунун түзүмүндө эң чоң үлүштү азык-түлүк товарлары ээлейт — 5 653,26 сом, андан кийин кызмат көрсөтүүлөр — 1 478,54 сом, азык-түлүк эмес товарлар — 1 391,57 сом, ошондой эле салыктар жана жыйымдар — 173,95 сом.

Көрсөткүчтөр орточо бир айга эсептелген жана адамдын жашоо-тиричилигин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон товарларды жана кызматтарды керектөөнүн минималдуу деңгээлин чагылдырат.
