12-февралга карата аба ырайы

Эртең, 12-февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жана кар жаайт. Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн −3...+2 күндүз 1...6
Таласта түнкүсүн −4...+1 күндүз 0...5
Баткенде түнкүсүн 0...5 күндүз 4...9
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 1...6 күндүз 5...10
Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...-5 күндүз 2...7
Нарында түнкүсүн −11...-16 күндүз 0...-5
Бишкек шаарында түнкүсүн 0...-2°, күндүз +3...+5° болушу мүмкүн.