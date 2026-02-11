Орусияда курулуш тармагындагы чет элдик жумушчулардын саны 20 пайызга төмөндөдү

Суроо-талаптын төмөндөшүнүн жана иммиграциялык мыйзамдардын катаалдашынын натыйжасында Орусиядагы курулуш аянтчаларындагы чет элдик жумушчулардын үлүшү болжол менен 20 пайызга чейин төмөндөдү. Бул баалоону Улуттук Куруучулар Ассоциациясынын (НОСТРОЙ) президенти Антон Глушков бөлүштү.
«Биринчиден, иммиграция мыйзамдарынын катаалдашуусу, экинчиден, бул кызматка суроо-талаптын төмөндөшү байкалууда. Ошондуктан, албетте, Орусиядагы курулуш аянтчаларында чет элдиктер иштешет. Айрыкча Сибирде азыраак, борбордук аймакта көбүрөөк. Бирок, курулуштагы улуттук жумушчулардын пайызы дагы эле абдан маанилүү бойдон калууда. Мурда ал 70 пайыздын тегерегинде болсо, азыр 80 пайызы Орусиянын жарандары экени кепилденген», — деди эксперт.
Ал чет элдик жумушчулардын көпчүлүгү Орусиядагы курулуш аянтчаларына Өзбекстан жана Тажикстандан келерин тактады. Бирок, Индиядан келген жумушчулардын санынын көбөйүшү белгилүү бир тенденцияга айланды.
«Акыркы жылдары баланс Өзбекстанга жылып кетти. Курулуш тармагындагы тажик өкүлдөрүнүн саны азайды. Ошого карабастан, жаңы рыноктор, негизинен Индия жана Пакистан, кире баштады. Алар негизинен айыл чарбасында жана жеңил өнөр жайында пайда болууда. Кийинки негизги максаттуу сегмент бул — курулуш», — деп кошумчалады Глушков.