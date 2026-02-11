10:30
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Кыргызча

Орусияда курулуш тармагындагы чет элдик жумушчулардын саны 20 пайызга төмөндөдү

Суроо-талаптын төмөндөшүнүн жана иммиграциялык мыйзамдардын катаалдашынын натыйжасында Орусиядагы курулуш аянтчаларындагы чет элдик жумушчулардын үлүшү болжол менен 20 пайызга чейин төмөндөдү. Бул баалоону Улуттук Куруучулар Ассоциациясынын (НОСТРОЙ) президенти Антон Глушков бөлүштү.

«Биринчиден, иммиграция мыйзамдарынын катаалдашуусу, экинчиден, бул кызматка суроо-талаптын төмөндөшү байкалууда. Ошондуктан, албетте, Орусиядагы курулуш аянтчаларында чет элдиктер иштешет. Айрыкча Сибирде азыраак, борбордук аймакта көбүрөөк. Бирок, курулуштагы улуттук жумушчулардын пайызы дагы эле абдан маанилүү бойдон калууда. Мурда ал 70 пайыздын тегерегинде болсо, азыр 80 пайызы Орусиянын жарандары экени кепилденген», — деди эксперт.

Ал чет элдик жумушчулардын көпчүлүгү Орусиядагы курулуш аянтчаларына Өзбекстан жана Тажикстандан келерин тактады. Бирок, Индиядан келген жумушчулардын санынын көбөйүшү белгилүү бир тенденцияга айланды.

«Акыркы жылдары баланс Өзбекстанга жылып кетти. Курулуш тармагындагы тажик өкүлдөрүнүн саны азайды. Ошого карабастан, жаңы рыноктор, негизинен Индия жана Пакистан, кире баштады. Алар негизинен айыл чарбасында жана жеңил өнөр жайында пайда болууда. Кийинки негизги максаттуу сегмент бул — курулуш», — деп кошумчалады Глушков.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361472/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Россияда аскердик операцияга катышпагандарды жарандыктан ажыратуу сунушталууда
Санкт-Петербургда кыргызстандык жаран вандализмге шектелүүдө
Челябинск облусунда катталган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду
Былтыр 9 миң 300 кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алышкан
Орусияда Кыргызстандын жасалма паспортун сатып алган өзбекстандык соттолот
Челябинскте кыргызстандык унаа жол кырсыгына кабылып, 5 киши набыт болду
Москвада өз мекенинде алдамчылыкка шектелген кыргызстандык жаран кармалды
Издөөдө жүргөн кыргызстандык Москванын тергөө абагынан табылды
Санкт-Петербургда кыргызстандык жаранга каракчылык менен кол салгандар кармалды
Оренбург облусунда жол кырсыгы катталып, кыргызстандык 8 жаран жабыркады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет
Олимпиада &minus;2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды
Өзгөндөгү аламан улактан кийин талаа таштандыга толуп калган Өзгөндөгү аламан улактан кийин талаа таштандыга толуп калган
11-февраль, шаршемби
10:24
Бекболот Талгарбековдун уулу атасынын суракка алынышы тууралуу билдирди Бекболот Талгарбековдун уулу атасынын суракка алынышы т...
10:05
Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт
09:50
Ашууда кар: Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу
09:35
Оштогу таңкы рейд: Нурматов көчөсү жол тыгынын азайтуу максатында кеңейтилет
10-февраль, шейшемби
17:30
11-февралга карата аба ырайы